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疫情帶動檢測產值劇增 法人看好這五檔

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

美國第二波新冠肺炎疫情，以及台灣即將開放邊境與對於出入境篩檢，將帶起全球新冠檢測逐月倍增的需求及嚴重供不應求的市況。法人看好，檢測業百年一見的產值遽增，台灣檢測國家隊第2季積極備戰後，下半年業績值得期待，而台灣PCR相關廠商準備較充分，訂單也較明確，看好瑞基（4171）、普生、ABC-KY、基亞、亞諾法等。

統一投顧指出，新冠肺炎讓全球檢測產值2年內倍增，產業趨勢強勁，預估全球2020新冠肺炎檢測產值220億美元，2021進一步達到585億美元。目前國際最缺PCR，台灣PCR相關廠商準備較充分，訂單較對明確，相關廠商如瑞基、普生、ABC-KY、基亞（德必碁母公司）、高端疫苗、亞諾法、金萬林、博錸。中長期而言，新冠肺炎檢測的抗體、抗原快篩也將崛起，相關廠商如泰博、洹藝。

此外，科學研究顯示，八成以上的痊癒者體內針對病毒的特異性抗體 IgG在2個月內消失，換句話說，新冠肺炎可能在短期內一得再得。此外無症狀是防堵新冠肺炎另一棘手的問題，疫情初期，原認為無症狀的比率僅 10%，在今年4-5月增至3成左右，直到近期，數據顯示新冠肺炎無症狀比例可能已經超過4成。因此，不管疫苗有沒有大規模使用，檢測都必須一測再測。

而國際檢測前六大、前十大廠產值佔比分別為66%、80%。統一投顧認為，大廠欠缺中小型廠商的靈活與彈性，且通常已有既定的檢測方向與策略，突發性的事件，不太會讓大廠在策略上有非常大的轉彎，因此中小廠有機會拿到7成的檢測訂單。

根據各大廠商的規劃，2020年底合計PCR試劑月產能將擴增至1.11億劑，其中6,650萬劑用於新冠肺炎檢測，但對全球而言遠遠不夠。估大廠今年下半年新冠檢測PCR月均供給量4,075萬劑，全年大廠能供應新冠PCR的量為2.67億劑。

統一投顧認為，正逢越來越多台灣新冠肺炎檢測公司自今年7月起業績起飛，新冠肺炎實質產值將決定於供給面，能有多少供給，就有多少產值，預期無論全球PCR(核酸檢測)供給怎麼擴，在明年第2季之前都供不應求。

肺炎 疫情

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