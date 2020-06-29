高階產品接單旺 世芯-KY、力旺出現矽智財股王爭霸戰
台股近期以來，集中市場指數呈現高檔橫向整理，但是盤面中小型股卻是活力十足，而矽智財股在高獲利、小股本及具營運題材下，近期成為盤面重要的多頭重心，其中，世芯-KY（3661）在高階產品接單及後續出貨都看好下，今（29）日盤中股價一度上漲逾8%，一度擠下力旺（3529）搶下矽智財股股王寶座。
矽智財股包括台積電集團旗下的創意電子、聯電集團旗下的智原、力旺、世芯-KY、M31、及晶心科，其中，除智原之外，其餘個股股價均在百元以上，本波漲勢中，股價走勢最強的當屬世芯-KY及力旺，近三個月的漲幅都在一倍以上。
今日盤中，矽智財股王力旺股價最高來到579元，股價不僅仍是類股股王，同時也續創歷史新高，不過，接近午盤時，該股回測到平盤以下，呈現小跌，股價約在550元。
另一檔矽智財強勢高價股世芯-KY趁勢而起，今日盤中該股一度上漲逾8%，今日盤中高點來到570元，雖然仍略低於力旺，不過，力旺盤中股價回測平盤下之後，該股仍力挺在上漲3%至5%位置，股價盤中一度超過力旺，成為矽智財股王。
由於力旺及世芯-KY均具有第一季獲利佳、股本小，法人持續買超的有利多方特點，再加上，目前股價已相當，近日可望上演矽智財股王爭奪戰的戲碼。
除了該二檔高價股之外，矽智財股今日盤中，創意及智原出現落後補漲表現，盤中創意一度上漲逾6%，而智原也上漲約4%至6%。
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