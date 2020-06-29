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新冠全球病例數突破千萬大關 生技檢測股、口罩股漲翻

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
全球各地通報確診病例正式突破千萬大關，激勵生技股中的「核酸檢測股」以及口罩股盤中表現，成為台股回檔下的資金避風港。（本報系資料庫）
全球各地通報確診病例正式突破千萬大關，激勵生技股中的「核酸檢測股」以及口罩股盤中表現，成為台股回檔下的資金避風港。（本報系資料庫）

美國各地的新冠肺炎確診病例持續飆高，全球各地通報確診病例正式突破千萬大關，激勵生技股中的「核酸檢測股」以及口罩股盤中表現，成為台股回檔下的資金避風港。

不畏今日大盤回檔，口罩股買氣又起，買盤主要點火康那香（9919）、南六（6504），其中，康那香盤中來到44.8元，漲幅逾9%，站上月線，南六盤中來到281.5元，漲幅逾9%，一口氣站上5日和月線支撐。另，興櫃股的敏成（4431）盤中來到195.5元，漲幅也逾4%。

在檢測股方面，ABC-KY（6598）盤中來到175.5元，漲幅逾9%。高端（6547）、亞諾法（4133）、基亞（3176）股價強勢攻頂，成為生計股人氣族群。

新冠肺炎全球確診數突破千萬大關，對生技股和口罩股帶來利多。法人表示，雖然台灣已開始進入解封階段，但全球疫情仍十分嚴峻。尤其歐美多數國家病例人數持續飆高，推升口罩、防護衣、醫療器材、呼吸器及醫療用品、治療設備、耗材等，另外，歐美大規模的感染也帶動新冠肺炎檢測需求暴增，國內相關防疫廠商下半年訂單仍具表現空間。

法人表示，康那香訂單能見度已到第4季，外銷價格上一定比內銷好。材料方面，熔噴布3層中有2層是公司製造，有助維繫成本。南六訂單能見度亦已到第3季底，營收有向上成長的趨勢，受到國外疫情影響，相關產品防護衣、口罩、熔噴布產品目前接單情況皆十分暢旺，且口罩外銷價比徵收價高約50%。

ABC-KY6月中旬宣布取得美國FDA核准新冠肺炎分子檢測試劑（BioCode SARS-CoV-2 Assay）EUA正式授權。ABC-KY總部在美國加州，公司表示，美國無論總累積確診病例數、單日新增確診病例數或死亡人數都遠超過其他國家。而在新藥及疫苗尚未開發出來前，能夠提供大量與精準檢測新冠肺炎病毒，無非是美國目前最引領期盼的防疫利器之一。此次新冠肺炎分子檢測試劑在美推出，並可望拓展原有檢測試劑產品在美的銷售渠道。

口罩 肺炎

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