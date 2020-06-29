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《阿基拉》經典意義：日漫分「大友克洋以前・以後」？

連假期間美股累計走跌千點 槓桿型美股ETF走跌逾6%

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

端午節連假期間，道瓊累計下跌1140點，影響台股中連結美股的ETF商品今日全數走跌，其中槓桿型ETF如國泰美國道瓊正2(00852L)走跌逾7%，元大S&P 500正2、富邦NASDAQ正2也有逾6%的跌幅，原型產品跌幅約3%，而反向產品則皆有逾3%的漲幅。

端午連假期間美股震盪走低，由於5月份耐久財訂單優於預期，且聯準會通過放寬《沃爾克規則》限制，激勵美股一度強勁反彈；然而，美國疫情持續升溫，對復甦的前景帶來壓力，且美方擬對英國、歐洲等國加徵關稅，亦使全球貿易不確定性升高，拖累四大指數累計均下跌超過3%。

累計四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌1140點，或4.36%，收在25015點；標普500指數下跌 122點，或3.90%，收在3009.05點；Nasdaq指數下跌374.1點，或3.69%，收在9757.21點；費半指數下跌65.8點，或3.31%，收在1921.92點。

美股走跌，台股中連結美股的正向ETF商品今日也出現跌勢，包括槓桿型產品國泰美國道瓊正2走跌逾7%，元大S&P 500正2、富邦NASDAQ正2也有逾6%的跌幅，原型產品包括國泰美國道瓊、元大S&P 500、富邦NASDAQ皆有逾3%的跌幅;而反向產品國泰美國道瓊反1、元大S&P 500反1、富邦NASDAQ反1則有逾3%的漲幅。

法人認為，雖然美國疫情有升溫疑慮，短線對市場造成壓力，不過考量疫情爆發已近半年，醫療能力提升且疫苗有所進展，預估利空衝擊將逐漸鈍化。此外，川普選情告急，政策作多將越發明顯；加上Fed持續無限量QE，預估本週會議記錄將透露更多政策工具，搭配未來新一輪財政政策推出，將有助民間與企業渡過疫情考驗，因此維持美股逢低買進、偏多操作的投資建議。

美股 國泰 疫情

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