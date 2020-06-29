防疫股續穩軍心 台股力守10日均線

台股在端午節休市期間，美股出現重挫，今（29）日開盤台股集中市場指數一度重挫逾百點，包括權值股及高價格均出現下跌，不過，由於全球疫情仍持續擴散，使得上周一度降溫的防疫相關族群，今日再成台股多方重心，力挺台股指數守在10日均線支撐上。

台股休市期間，美股四大指數全面下跌，其中，道瓊指數下跌約1,100點，市場預期今日台股有補跌壓力，甚至不排除可能回測月線關卡支撐，約在約11,425點，不過，今日開盤之後，包括台積電、聯發科、大立光等盤面重要指標股均下跌，不過，由於全球新冠肺炎疫情持續擴散，使得生醫相關族群，再度接棒成為台股穩定軍心的族群。

早盤包括亞諾法、高端疫苗持續攻上漲停價，另外，生醫及清潔用品個股中，寶齡富錦、恆大、康那香、國光生、基亞、美德醫、太景，盤中也都一度上漲6%至8%之間，防疫相關族群表現仍相當強勁。

在防疫相關族群穩盤之下，早盤指數一度重挫逾百點之後，隨即收斂到下跌60至80點之間，指數仍維持在10日均線，約11,531點之上。