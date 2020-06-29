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美股拉回 台股跌51.87點開在11,608.8點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

端午連假台股休市期間，美股因確診人數創單日新高、重啟經濟活動放緩而走跌，累計美股四大指數下跌3.31%至4.36%，連帶使台股今（29）日開盤下跌51.87點，開在11,608.8點，盤面上權值股台積電、聯發科走跌約1%，而鴻海、大立光則維持在平盤之上，另外多單點火防疫概念股。

在美國疫情持續升溫，對復甦的前景帶來壓力，且美方擬對英國、歐洲等國加徵關稅，亦使全球貿易不確定性升高，拖累四大指數累計均下跌超過3%。累計四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌1,140點，或4.36%，收在25,015點；標普500指數下跌122點，或3.9%，收在3,009.05點；Nasdaq指數下跌374.1點，或3.69%，收在9,757.21點；費半指數下跌65.8點，或3.31%，收在1,921.92點。

法人認為，雖然市場擔心美國疫情二度復發，造成上周美股拉回，但全球醫療防護明顯升級且民眾防疫觀念提升，對市場的邊際衝擊可望鈍化。考量全球貨幣政策寬鬆，市場資金充沛，加上新台幣持續走升，外資買盤回流台股，且台股技術面均線呈現多頭排列，預期指數將持續沿月線走升，可逢回偏多操作，建議尋找股價基期低且基本面較好的個股布局。

台股 美股

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