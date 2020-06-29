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美股拉回 台股今開盤有壓力

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
台股端午節休市期間，美股在新冠肺炎疫情持續擴大及重啟經濟活動放緩下，衝擊美股四大指數大跌。（本報系資料庫）
台股端午節休市期間，美股在新冠肺炎疫情持續擴大及重啟經濟活動放緩下，衝擊美股四大指數大跌。（本報系資料庫）

台股端午節休市期間，美股在新冠肺炎疫情持續擴大及重啟經濟活動放緩下，衝擊美股四大指數大跌，市場分析師認為，台股今（29）日開盤恐有補跌壓力，台股上周指數收在11,660點，短線有回測月線支撐，約11,425點的壓力，惟在市場資金充沛下，中線走勢仍不看淡。

美國上周新冠確診數創單日新高紀錄，經濟快速復甦的前景黯淡，美國部分州縮減重啟計畫的力道，華爾街悲觀氣氛濃厚，美股四大指數上周全面下跌，其中，道瓊指數和標普上周分別下跌了 3.3% 和 2.9%，那斯達克指數上周則是下跌 1.9%。

市場分析師指出，目前台股仍全球資本市場資金充沛及基本面似乎未能跟上股市腳步之間，呈現多空力道的拉扯。

包括台股在內的全球重要股市，近幾個月以來，在全球資金動能力道強勁之下，指數持續向上攀升，台股也逼近12,000點大關，資金行情推升指數趨勢明顯，不過，若以基本面來看，分析師提醒，投資人仍需有風險意識。

主要由於近期，除了美國、歐洲及中國的新冠肺疫情似乎出現擴大跡象，後市對全球經濟持續復甦的腳步仍充滿不確定因素，市場需求也將因疫情而受到影響，下半年全球電子產業的需求，目前看來並不明朗，而多數台股中大型電子企業，對下半年的出貨展望也暫時保守看法。

短線操作建議上，分析師認為，今日台股反應休市期間美股重挫之後，若指數能守穩在月線支撐之上，則後市仍可望由多方控盤，預料5G相關、IC設計、中國新基建等電子族群仍將是盤面焦點。

台股 美股 疫情

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