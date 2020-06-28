美股動盪劇烈 分析師：台股高股息族群進可攻退可守

台股端午休市期間，美股市場動盪，台股本周開盤恐將同受衝擊；法人28日表示，現階段國際資本市場震盪劇烈，但因全球利率仍處低檔，能見度高與穩定成長的高股息族群，將是現階段投資主軸，股價可望抗震、攻守兼備。

上周三台股無懼長假前賣壓，指數開高，連假前站穩11,600點大關，終場上漲48點，收在11,660點，成交量為2,011億元，周線連兩紅。

不過，美股因新冠病毒病例數激增，及其對經濟復甦影響的擔憂再起，使得美股道瓊指數在台股端午休市期間，合計下跌1,140點、跌幅4.36%，台股本周開盤後，短線恐將同受影響。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，台灣因位處科技供應鏈，先前因電子類股獲外資、投信同步加碼，多檔股價創下新高，但由於美股動盪，加上貿易戰與疫情不確定性高，上下震盪幅度恐加大，仍須謹慎操作

就籌碼面而言，台股上周外資持續買進，加上內資加持，除投信買超外，加上官股行庫及壽險資金作多，個股持續表現。而目前大盤融券張數仍約逼近80萬張，在陸續進入除權息下，將被迫回補，支撐個股行情。

進一步觀察技術面，台股日KD值交叉向上，只要10日線及月線11,500點上下守穩，盤勢將有機會向1,1800點至12,000點推升。

整體而言，台股在端午節前續強，電子、半導體、IC設計族群多頭走勢發酵，使得資金行情持續撐盤，若端午節後，短線5日線沒有跌破，則台股可望持續強勢格局。

台新投顧協理黃文清則認為，在操作策略上，雖然美股短線震盪劇烈，但因全球利率維持低檔，能見度高與穩定成長的高股息族群仍是投資主軸，尤其在短線波動的階段，建議可跟著資金偏好逢低分批布局法人買盤進駐的高股息族群。

由於這些法人買盤進駐的高股息族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如鴻海、緯創、矽格、京元電子、廣達、頎邦、健鼎、聯陽、尖點、嘉泥、南帝等，近五個交易日法人買超逾千張、股價強勢抗震，且今年現金股息殖利率在5%以上。

黃文清強調，現階段在台股多空角力之際，投資人可以趁著指數震盪整理的同時，布局法人買盤進駐的高股息族群，等待個股的新一波漲勢啟動。