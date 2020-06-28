「狂」增40萬人 今年來十大人氣ETF大公開

金管會要求ETF受益人分散以來，效應持續擴散，今年上半年，台灣ETF市場的規模和掛牌增速罕見創下「雙低」，但在金融市場動盪，加上股息需求成長，總受益人、總規模、總交易額、人數增長刷出四個新高，尤其人數暴增40萬人，比去年全年倍增，堪稱前所未見的ETF投資「狂」潮。

其中，投資人明顯偏好股息型和石油類ETF，上半年人氣增加最多的十檔產品，有九檔都屬於這兩類。第一是高殖利率的元大高股息大增12萬人，達29萬人，其次元大S&P石油增加8.9萬人，達9.8萬人，第三元大台灣50增7.4萬人，達16.4萬人，另外元大S&P原油正2、國泰股利精選30、街口布蘭特油正2、元大臺灣ESG永續、富邦公司治理、富邦台50、元大台灣50反1也上榜。

法人觀察，一般投資人已經躍居ETF成長主力，過去壽險重倉債券ETF，使受益人變化有限、但規模成長驚人，而這波散戶搶進，主要推動總人數和交易額躍進增加。在壽險熱賣的儲蓄險將停賣下，未來蜂擁ETF的人氣仍然可觀。

統計今年上半年，投資國內ETF的受益人成長到131萬人，近六個月大增43萬人，雙雙刷新紀錄；對比去年全年人數僅增加20餘萬，今年來的增幅更達到一倍以上。

散戶資金雖積沙成塔，但在壽險布局停滯下，今年來ETF規模只小增417億元，為2013年同期來新低，不過總規模達1.75兆元、交易額衝1.82兆元，分別創下歷史最大和同期最佳紀錄。另掛牌數218檔與去年底持平，翻轉去年大增67檔的趨勢。

包括元大高股息、元大台灣50等人數銳增，加上台股ETF跌勢沒油價那麼重，該兩檔ETF也拿下上半年規模成長冠亞軍，另外是避險類的元大台灣50反1，以增加255億元排第三。

債券ETF則以新興債的群益15年EM主權債、凱基新興債10+、元大15年EM主權債等，增加百億元到200億元，扮演主要成長類型。值得注意債券ETF以壽險為主力，增額卻不比散戶大宗的台股ETF；凸顯散戶力量崛起，也意味投信公司不能再單看規模，受益人必須同步突破。

至於幅度來看，23檔ETF規模倍增，並明顯可看出美股熱度跟著提高。以石油ETF的街口S&P布蘭特油正2大增50倍第一，其次永豐美國500大、增40倍，國泰股利精選30增15倍，國泰美國道瓊正2、元大S&P石油增12倍、7.5倍。