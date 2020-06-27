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銅箔基板族 Q2業績可期
銅箔基板（CCL）族群受惠中國大陸新基建推動5G基礎建設，歐美疫情加速資料中心布建商機，加上5G手機滲透率快速攀升，第2季稼動率幾近滿載，搭配銅價相對位處低檔，法人機構預期，包括台光電（2383）、台燿、聯茂等族群本季業績表現可期。
統一投顧研究部主管廖婉婷表示，受新冠肺炎疫情影響，CCL業者2月稼動率偏低，但在大陸工信部提倡加速5G布建，標案陸續釋出，使5G基地台材料商聯茂、台燿3月稼動率快速滿載；根據統計，大陸智慧手機首季銷售量1,406萬支，滲透率28%，5G手機銷售量已超越去年總銷量，成長快速下，造就手機主板材料需求增長及規格升級，使台光電等供應鏈受惠。
整體而言，第1季銅箔基板廠無懼供給端影響，業績端表現受惠於5G基礎建設強勁、伺服器需求高檔及5G手機需求快速拉升，使高階材料占比提升，帶動業績表現創佳績。
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