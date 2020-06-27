就市論勢／內需產業 擇優布局

經濟日報 / 詹祖光（施羅德台灣樂活中小基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

6月以來外資開始出現系統性買超，從今年來最多賣超近7,000億元，到現在賣超5,724億元，代表外資開始反賣為買。過去外資賣超一年最多就是2,000億元，今年還是賣了近5,800億元，顯示外資還有相當空間可以回補。內資已開始獲利了結，要注意的是外資接棒力道有多強，未來將會影響台股走勢。

投資建議

全球四大央行最近撥出5兆美元救市，在全世界充滿資金下，相信股價有所支撐。從長期角度來看，比較需關注的是央行會如何收縮資金，但目前還言之過早。基本面來看，現在經濟是U型復甦，但股價是V型反轉，唯一的解釋就是股價反映未來，可能已經反映到了明年。

明年上半年將受惠於「超低基期」，全球GDP、企業EPS可能會是有史以來最強勁的。短線來看，萬一市場受二次疫情爆發震盪，應該會是一個不錯買點。畢竟各國政府對疫情已有經驗，因此將遠小於第一次疫情的衝擊，不至於導致股市重挫。目前看來指數在下半年會比較震盪，但不會大跌，主要在等待基本面跟上。

今年以來表現突出的產業多半是與科技相關的基建類別，如5G、伺服器等，或是零接觸經濟如電子商務、電競這些產業，接下來有機會的會是消費型股票如傳產、旅遊觀光、服飾鞋類、腳踏車，只是速度沒那麼快。

長期持續看好的「零接觸」經濟，牽涉到的是人類生活方式根本上的改變，以美國為例，都是Amazon、Netflix等這類數位內容、銷售等企業獨占鰲頭，長期投資可以跟著這個趨勢；至於台股，長線尤其看好5G、雲端伺服器、半導體，隨下半年消費力道逐漸回溫，會擇優布局內需相關產業。

外資 疫情 台股

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