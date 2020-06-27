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法人看台股 將震盪盤堅

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

台股假前震盪盤堅，全周漲110點，收11,660點，日線連七漲，周線連二漲，持穩於所有均線之上，法人指出，考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，將沿月線走升震盪盤堅格局。

統一證券表示，台股持續多方格局，均線多頭排列。台股指數仍沿5日線向上攻堅，雖然受國際股市干擾，但台股中期均線均呈上揚格局，季線高角度揚升，多方支撐力道強勁，中多格局持續，逢低仍應站在買方。

國票證券指出，技術指標方面，9日KD值交叉且開口向上，表示指數在經過這段時間整理後，上漲力道有略微轉強趨勢。然而從籌碼面看，外資在期、現貨雖呈偏多布局，惟量能微幅增加，可見三大法人態度轉趨保守。

台股指數 新台幣 三大法人

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