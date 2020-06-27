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ETN趨勢導航／二檔ETN 創掛牌新高
台股本周受惠資金行情、季底作帳效應，延續先前碎步盤堅走勢，富邦蘋果正二N（02001L）、富邦行動通訊N等二檔指數投資證券（ETN），不僅表現優於大盤，24日收盤更領先創掛牌後天價。
蘋果、亞馬遜等美大型科技股強勢創高，為多頭注入強心針，台股本周無懼端午節前賣壓，自16日以來連續七日收紅，統計加權指數單周上揚110點或0.95%，櫃買指數周線漲0.72點或0.45%，創逾12年來新高。
14檔以追蹤台股標的為主的ETN中，以具槓桿優勢的富邦蘋果正二N單周漲幅達3.11%，走勢最亮麗，至於富邦行動通訊N、富邦特選蘋果N、兆豐電菁英30N、凱基臺灣500N等四檔，依次上漲1.91%、1.11%、0.99%、0.96%，也都打敗大盤表現。
以24日收盤價來看，富邦蘋果正二N、富邦行動通訊N等二檔ETN雙雙締造掛牌後歷史新高，以追蹤櫃買指數為主的永昌富櫃200N、元大富櫃200N則同步改寫歷史次高水準。
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