5G蘋概 填息行情樂觀

台積電除息交易二分鐘完成填息，為今年指標權值股填息行情揭開序幕，法人表示，雖然今年新冠肺炎疫情衝擊產業經濟，但全球主要央行強力釋出資金，加上主要國家城市陸續解封，台股正好搭上這時點，讓指標股填息行情樂觀期待。

第一金投顧董事長陳奕光說，受端午節長假及部分法人趕在季底賣股爭取較佳績效，台股要挑戰高點可能要等7月，7月先觀察國安基金退場與否，因為7月是除權息旺季，如果整體局勢持穩，資金大水漫灌市場效應可望對台股填息行情有正面助益。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，雖然台積電填息快，但股價要再攻高並不容易，因為技術面大盤指數在今年6月11日攻到11,771高點時，單日成交2,300億元以上，代表這區間有不少套牢籌碼有待消化，所以聚焦填息行情樂觀。

分析師說，因為全球主要國家城市陸續解封，原本上半年遞延的訂單開始釋出，反映到業績正好是第3季，因此對台股除填息行情產生基本面支撐，尤其中國大陸5G建置如火如荼，蘋果新手機也要登場，對台灣5G概念股及蘋概股兩大族群都較為有利，所以指標權值股的除息與填息就更受到關注。

除科技股外，近期也看到金融與非金電族群股價表現不錯，除了股東會通常有正面訊息，接下來馬上要安排除息作業，也讓多頭開始布局除填息行情。對指標權值股有利的是外資回來了，今年外資賣超台股一度逾6,000億元，目前回補約一成，加碼空間仍大，尤其弱勢美元使得國際資金對高殖利率的台股深感興趣，正好可以參加第3季除填息行情。

有了外資買盤挹注，指標權值股的除填息行情就有多頭生力軍進場，原本漲勢銳不可當的櫃買市場，可追蹤本土資金是否開始轉移至集中市場布局。畢竟外資買盤力道較大，也才能推升這些指標權值股。華南投顧董事長儲祥生表示，因為肺炎疫情危機未完全解除，資金還是傾向尋求較能面對不景氣的大企業。