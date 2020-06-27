電子十強 股價漲逾二倍

經濟日報 / 記者葉子菁／台北報導
圖／經濟日報提供
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疫情改變人類生活，加速科技發展趨勢，不僅美國那斯達克指數反彈以來接連創高，台股中電子股也受惠中國大陸去美化議題發酵，持續在盤面轉熱。統計今年3月低點至今，電子族群中漲幅前十名個股皆有逾二倍漲幅，其中以愛普飆漲五倍冠居第一。

儘管疫情讓今年全球金融市場備受挑戰，不少產業面臨獲利下修困境，不過科技業反倒因「疫」受惠殺出重圍。美國那斯達克指數不僅收復今年失地，更領先創下新高，台股中不少科技股也不斷受到資金追捧，股價飆漲數倍，領先大盤創下新高。

根據CMoney資料統計，自3月19日低點至6月24日止，漲幅前十名電子股依序為愛普、聰泰、世芯-KY、力旺、驊訊、營邦、熱映、永崴投控、瑞耘、熒茂，這些個股漲幅皆有二倍以上。

愛普受惠第1季轉虧為盈，其自2018年開始開發獨特的記憶體內運算架構，並與台積電及力積電展開多方合作，近期傳將完成最終封測出貨，激勵股價自3月低點一路奔至498.5元，創歷史新高。儘管近日被櫃買中心警示處以分盤交易，絲毫不減多頭氣勢，此波段漲幅高達5.71倍，表現冠居電子股第一。

IC設計廠世芯-KY則獲外資點名，看好受惠大陸加速去美化，飛騰7奈米伺服器CPU大單比預期更快下給世芯，加上台積電7奈米強力挹注，預估2019年到2022年每股純益年複合成長率將上看52%，帶動股價自3月低點來一路飆上526元，漲幅2.54倍，股價創新高同時也晉升500元俱樂部。同族群的力旺波段同樣大漲2.47倍，以555元同創歷史新高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠大陸市占率提升的半導體公司，這些成長趨勢明確個股，在資金充沛下，建議投資人不要受到歷史本益比區間框架影響，近期許多IC設計股價紛紛創新高即是最佳例證。

台積電 電子股

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