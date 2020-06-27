電子旺季加持 三題材聚光

電子族群持續熱絡，下半年又將進入電子產業旺季，法人持續看好電子股表現，並建議聚焦在5G下的G2商機、蘋果新機及Mini LED應用商機等三題材，相關個股如台積電（2330）、世芯-KY、聯發科、臻鼎-KY、大立光、華通等。

針對下半年電子族群展望，第一金投顧董事長陳奕光、兆豐國際投顧董事長李秀利同步看好電子股將持續表現，其中最重要的就是5G題材將持續發酵，半導體族群從上游的IP設計、IC設計，到中游晶圓製造，再到下游的IC封裝測試等都會受惠，另也看好Mini LED商機。

陳奕光指出，目前台股中的科技產業焦點著重在三件事，包括一、「5G下的G2商機」，也就是美國去中化、中國去美化。可觀察台股自今年低點反彈至今，電子股以IC設計表現最強勁，看好後續漲勢有望延續，因為「一顆IC可以吃十年」。

第二、蘋果將於下半年推出5G手機，新應用、新規格或規格提升，將帶動市占率增加的供應鏈廠商。

第三、蘋果日前宣布NB將採用自製晶片，將由台積電5奈米製程產出，等於未來蘋果產品可在台灣一站購足，若以蘋果目前本益比28倍來評價台積電，在市場預估台積電今年每股可賺進14或15元下，股價保守估計應為392元，看好其下半年有機會再創新高。

李秀利指出，台灣科技業今年上半年產能沒有受到疫情影響，加上現在處於資金行情，下半年又將進入電子業傳統旺季，表現可期。其中5G基地台建置仍是重點，5G手機包括晶片、材料、散熱等也可優先關注。