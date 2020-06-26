快訊

中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

港股、日股不同調 各漲跌約1%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

今（26）日台股因端午連假休市，日股港股成為下周開盤前的風向球，供投資人觀測美股近兩日的震盪如何影響亞洲股市。不過今日日股、港股不同調，分別漲跌在1%上下。

今日日股開高在22,424.37點後逐漸走高，最高來到22,589.14點，終場壓回收在22512.08點，仍上漲1.13%。

港股則是開低在24,697.98點後一度拉高，但走勢疲軟，終場收在24549.99點，下跌0.93%。騰訊控股、阿里巴巴、小米及美團點評等中國大陸科技公司跌勢明顯，跌幅在1.18%到4.03%之間。

美股昨日因放寬《沃爾克規則》，帶給金融股利多並使其在尾盤拉回大漲，帶領四大指數終場盡數翻紅一掃陰霾；但聯準會又在盤後宣布利空消息，要求銀行第3季禁止買入庫藏股並限制配息。在多空交戰下，今日美期電子盤多呈現小跌走勢。

港股 日股

延伸閱讀

美期電子盤震盪 日股、港股漲跌互見

沃爾推行慈善募款活動 募資超過55萬美元

NBA／要巫師簽老隊友卡珍斯 沃爾曝過去5年都有這念頭

聲援厄文反復賽立場 沃爾復出後想打東京奧運

相關新聞

台股節後向上 須過三關

台、美兩地疫情在端午連假期間拉警報，法人休假不得閒，緊盯美股、摩台指、台積電ADR等三大指標走勢。法人表示，端午節後的下...

投信Q3布局 瞄準二族群

台股基金在上半年大勝台股大盤，投信法人現正緊鑼密鼓布局下半年必勝棋譜。統計投信在端午節前五個交易日，不畏連假仍勇於加碼逾...

零接觸經濟概念股 疫情中脫穎而出

6月台股只剩兩個交易日，預期仍會延續月初以來的出色表現。愛普（6531）、中茂、天揚等多檔個股領漲，漲幅最高接近142%...

全球搶糧 食品商受惠

氣候變遷，加上疫情肆虐，法人指出，全球糧食供給面浮現難題，台廠食品供應商如大成（1210）、卜蜂等有望挾產業優勢，掌握相...

連假助攻 遊戲股業績補

端午節連續四天連假，國內遊戲商看旺玩家消費力將持續增強，有助挹注淡季業績成長，包括智冠（5478）、鈊象、宇峻均推出多項...

就市論勢／高速運算、mini LED 亮點

台股此波反彈強勁，台灣加權指數三個月上漲了30.6%，市場原先預期股市將出現第二隻腳，但因全球資金充沛有助支撐盤勢，預期大盤走勢將以盤代跌。

原油、黃金CFD 長線優選

今年來，商品價格波動大，原油及黃金ETF交易也轉熱。為符合台灣投資人需求，期貨商推出原油及黃金的差價契約（CFD），優點...

遊戲、蘋概 紅不讓

美國聯準會一系列聲明不斷提醒金融市場，在可預見的未來，貨幣政策將持續加碼，致使資金寬鬆極大化成為不可逆的趨勢，加上川普面...

IC設計、5G 逢低布局

台灣央行上周宣布重貼現率不變，並下修台灣經濟成長率GDP至1.52%，但強調台灣經濟處在谷底復甦階段，7月後政府推動振興措施將帶動下半年消費成長。

股海自由行／全球投資「LV模式」 藏獲利密碼

2019年9月10日，美國總統川普閃電開除國安顧問波頓，今年波頓出書震撼選情，原來川普一切為連任，要求習近平多買農產品支...

就市論勢／醫療、IC設計 題材熱

台股昨（19）日在美國科技股領漲下，多方氣勢延續，惟指數觸及前波高點後賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，加權指數小漲1點，收在11,549點；櫃買指數小漲0.79點，收158.91點。

唐獎生醫獎聚焦 台廠生醫股添話題

今年唐獎生醫獎焦點在治療新冠肺炎的可能性上，三位得獎學者分別發現TNF、IL-1及IL-6三大細胞激素帶來的免疫及發炎反...

熱門新聞

零接觸經濟概念股 疫情中脫穎而出

投信Q3布局 瞄準二族群

就市論勢／高速運算、mini LED 亮點

小米推新機 聯發科樂

伺服器族群 訂單爆發

全球搶糧 食品商受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。