港股、日股不同調 各漲跌約1%

今（26）日台股因端午連假休市，日股、港股成為下周開盤前的風向球，供投資人觀測美股近兩日的震盪如何影響亞洲股市。不過今日日股、港股不同調，分別漲跌在1%上下。

今日日股開高在22,424.37點後逐漸走高，最高來到22,589.14點，終場壓回收在22512.08點，仍上漲1.13%。

港股則是開低在24,697.98點後一度拉高，但走勢疲軟，終場收在24549.99點，下跌0.93%。騰訊控股、阿里巴巴、小米及美團點評等中國大陸科技公司跌勢明顯，跌幅在1.18%到4.03%之間。

美股昨日因放寬《沃爾克規則》，帶給金融股利多並使其在尾盤拉回大漲，帶領四大指數終場盡數翻紅一掃陰霾；但聯準會又在盤後宣布利空消息，要求銀行第3季禁止買入庫藏股並限制配息。在多空交戰下，今日美期電子盤多呈現小跌走勢。