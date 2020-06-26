美期電子盤震盪 日股、港股漲跌互見

今日港股、日股照常開盤。香港恆生指數開在24,697.98點，下跌83.6點或0.34%，不過早盤走勢回彈，跌幅一度縮小至0.11%；日經指數則開高在22,424.37點，上漲164.58點或0.73%，早盤持續高檔盤整，一度漲逾1.12%。今日美國期貨電子盤漲跌互見，盤中維持震盪。

美股24日因疫情再度升溫，引起市場憂慮，四大指數紛紛下跌，近期支撐力道強勁的納斯拿克指數也跌破10,000點大關。但昨（25）日聯準會、聯邦存款保險公司和財政部貨幣監理署，批准放寬《沃爾克規則》（Volcker Rule）限制，激勵銀行股大漲，助四大指數尾盤盡數翻紅，漲幅在0.86%到1.18%之間，納斯達克指數也站回10,017點。

《沃爾克規則》是2008年金融海嘯後，為降低系統性風險而針對銀行業制定的規範。範寬規則將降低銀行從事風險投資的門檻，有分析稱可望釋放銀行業約400億美元的資金。相關規則修訂將在今年10月1日生效。