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台股節後向上 須過三關
台、美兩地疫情在端午連假期間拉警報，法人休假不得閒，緊盯美股、摩台指、台積電ADR等三大指標走勢。法人表示，端午節後的下周台股能否續攻12,000點大關，得再過三關：摩台指結算、投信作／結帳、上市櫃公司6月營收公布。
美國佛州、加州等部分州新冠疫情告急，加上美國宣布將對歐盟、英國加徵關稅，衝擊美股四大指數周四同步大跌，VIX 恐慌指數上升逾 7%，緊張氣氛延燒至亞股，日、韓股走勢疲弱，無巧不巧，台灣也傳出日本女學生染疫，台股幸未開盤交易，但令人擔心是否衝擊連假後走勢。
第一金投顧董事長陳奕光表示，從新加坡摩台指昨（25）日走勢來看，相對日、韓股抗跌，不必太悲觀，目前看來29日摩台指有機會拉高結算，而外資在連假前持續回補台股，預料6月底會續買，畢竟在全球資金滿溢，從成熟市場轉向新興市場之際，台灣未降息具利率優勢，又有新台幣匯率走升吸引力，外資將持續湧入。
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