投信Q3布局 瞄準二族群

台股基金在上半年大勝台股大盤，投信法人現正緊鑼密鼓布局下半年必勝棋譜。統計投信在端午節前五個交易日，不畏連假仍勇於加碼逾萬張的個股計有福懋、欣興、京元電、義隆等。

觀察投信法人買超個股中，有二大特色，一是被納入台灣高股息指數成分股的福懋、京城銀、中鼎、健鼎、義隆，另一族群業績報佳音的5G概念ABF載板股欣興，以及受惠遠端工作、遠距教學商機延續，帶動筆電、伺服器出貨成長的英業達、光寶科。

新光投信近一周旗下台股基金有超車跡象，新光大三通、新光創新科技、新光店頭都擠進前段班；新光投信台股投資主管、資深協理吳文同認為，在資金寬鬆、受惠去美化之下，台股本益比一路往上調，目前看好IP、IC設計、線上遊戲、ABF、iPhone相關、資安等六大族群，空手的投資人在趨勢未改變之前可以追，但漲高之後必須有風險意識，例如爆量代表籌碼轉亂；也看好腳踏車、汽車股。