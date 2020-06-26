聽新聞
test
0:00 / 0:00
投信Q3布局 瞄準二族群
台股基金在上半年大勝台股大盤，投信法人現正緊鑼密鼓布局下半年必勝棋譜。統計投信在端午節前五個交易日，不畏連假仍勇於加碼逾萬張的個股計有福懋、欣興、京元電、義隆等。
觀察投信法人買超個股中，有二大特色，一是被納入台灣高股息指數成分股的福懋、京城銀、中鼎、健鼎、義隆，另一族群業績報佳音的5G概念ABF載板股欣興，以及受惠遠端工作、遠距教學商機延續，帶動筆電、伺服器出貨成長的英業達、光寶科。
新光投信近一周旗下台股基金有超車跡象，新光大三通、新光創新科技、新光店頭都擠進前段班；新光投信台股投資主管、資深協理吳文同認為，在資金寬鬆、受惠去美化之下，台股本益比一路往上調，目前看好IP、IC設計、線上遊戲、ABF、iPhone相關、資安等六大族群，空手的投資人在趨勢未改變之前可以追，但漲高之後必須有風險意識，例如爆量代表籌碼轉亂；也看好腳踏車、汽車股。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言