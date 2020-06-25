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外資6月回補台股902億元 逾一半的金額都在買這檔

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

台股六月天外資買盤回籠，助攻指數回攻至萬一關卡之上，累計6月以來外資回補台股902億元，其中超過一半的金額都在台積電（2330），共買進571億元冠居第一，國巨則獲得近百億的買盤名列第二，台達電、鴻海也有逾70億的回補位列三、四。

今年以來外資大砍台股，累計前五月共賣超台股6627億元，然而6月以來，美國聯準會啟動無限QE，大量印鈔使得市場資金漫灌，推升外資資金開始回流台股。外資6月份僅賣超台股2個交易日，其餘交易日皆為買超，截至24日止，共計回補台股902億元。

細看外資6月回補買盤中，超過一半的金額都在買台積電，6月來買超台積電571億元冠居第一，再來是國巨獲得買超91.2億，位居第二，台達電、鴻海則分別獲買超78億及71億，位列三、四名，聯發科獲得買超52億為第五，接下來六到十名依序為穩懋、國泰金、廣達、友達、群創，皆獲得買超32億-17億不等金額。

若以6月來股價漲幅來看，則以聯發科、友達、群創、台達電漲幅逾2成最強勢，鴻海、穩懋也有逾1成的的漲勢，國巨漲幅則逼近1成，台積電漲幅達8.73%。

第一金投顧董事長陳奕光指出，在美國實行無限QE，且市場環境維持低利環境下，促使外資回過頭來買股票，預期後續外資買盤仍會延續，且至少會回補今年前五月賣超金額的1/3，也就是2000億。若以此估計，扣除6月至今外資回補的902億，外資會再買回台股約1200億，而以外資每買2億股市就會漲1點來看，有機會推升台股過12,197高點。

此外，觀察美股六大指數中，NASDAQ、NASDAQ100、費城半導體、NBI生技在此波反彈中已經創歷史新高，顯示電子、生技仍將持續為市場主流。

外資 台股 台積電

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