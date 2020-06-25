冷門股造市機制 明年上路

台股又有新的交易制度，金管會明年將推動股票造市制度，針對獲利佳但流動性差的「冷門股」，由證券商提供造市機制，以擴大成交量，讓市場交易更加活絡，全案預計今年第三季拍板後，最快明年六月底前上路。

繼逐筆交易、盤中零股交易後，金管會將推出新的股市交易制度，針對「冷門股」訂定一套造市制度，預計明年上路。金管會主委黃天牧昨接受媒體訪問時首度明確表示，預計明年六月底前推出。

金管會官員表示，目前對於權證、ＥＴＦ都有造市機制，但股票沒有，根據證交所規畫，未來對於一些體質好、獲利佳，但流動差的股票，希望能比照新加坡、南韓等國外作法，有一套造市制度。

這類流動性差的股票常被稱為「殭屍股」，金管會官員表示，這些股票，基本上都是財務健全的公司，也有獲利，只是流動性不好，稱為「冷門股」，可能會比「殭屍股」來得貼切。

據了解，證交所已向金管會報告過股票造市制度初步規劃，證交所未來會訂出「體質佳但流動性差」的具體認定標準。例如以每天成交張數不到五十張或一百張、或以周轉率等來看流動性；至於體質佳，基本上不能有累積虧損，可以淨值或每年發放股利等數據來認定。

據初步規劃，未來證交所會對券商提供誘因，包括提供經手費減免，或另外提供獎勵、競賽獎金等，以鼓勵券商扮演造市者，活絡交易量。

據了解，國外有些作法是流動量不足的上市櫃公司，必須自己去找券商活絡造市，但據說效果不好，因此，金管會跟證交所規劃的作法是，由證交所訂出「冷門股」的具體篩選標準後，再由券商自已找標的做造市。