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就市論勢／科技族群 題材豐沛

經濟日報 / 謝晨彥（豐彥財經執行長）

盤勢分析

國際股市繼續演奏著多頭行進曲，投資人依偎在各國央行的資金保護傘下，無視地緣政治風險、中美疫情二次擴散等利空消息。當然，經濟解封所帶來的報復性反彈也是事實，民間被壓抑多個月的消費衝動，在這幾周一口氣爆發出來，而受限於疫情的影響，因此消費的區塊也被侷限住了。

美股來說，科技產業為主的NASDAQ在美股指數當中表現最為強勢，當道瓊、S&P500還在挑戰年線的過程中，科技族群已在創造歷史新高。不僅美股如此，台灣也是相同的反應。

隨著即將到來的暑假，旅遊旺季被限制在國內活動，然而國旅的容量本就有限，光是端午連假各大景點的飯店已一房難求，因此，無處可去的人們要不逛逛賣場、百貨公司，不然就是宅在家中從事室內休閒；加上5G新規格的商品推出，更進一步刺激消費者們的升級需求。台灣科技產業，也在這一熱門題材帶動下擁有強勁的表現。

投資建議

暑假將至，以國旅為主要業務的觀光產業，近期股價已經炒翻天。遊戲類股，也因為SONY新主機PS5的發表開始嶄露頭角，可多留意高毛利率的遊戲開發商。

最後，5G概念仍是可以持續追蹤的產業，該產業仍在成長周期的初期階段，就好比智慧型手機剛上市的前幾年，因此5G未來仍有相當大的爆發潛力。

美股 5G 疫情

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