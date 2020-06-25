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證交所射三箭 活絡市場

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

證交所昨（24）日舉行股東會，通過108年度盈餘配發2.4元現金股利及0.3元股票股利，總股利2.7元創近十年來新高。總經理簡立忠表示，為因應市場需求，證交所規劃開放券商投資私募股權基金、放寬有價證券借貸期限，並針對流動性低的股票進行造市，用三大策略活絡證券市場。

簡立忠指出，台股2019年底的指數位置為11,997點，較2018年上漲23.33%；交易日均值約1,200 億元，雖較前年減少近 8%，但成交量仍是近12年次高。

展望後市，發行面部分，證交所表示，未來將持續推動優良企業掛牌上市，開發新南向市場與其他潛力市場等；商品部分則繼續發展新類型 ETF 與權證等相關產品。

此外，證交所董事長許璋瑤指出，金管會研議鬆綁IPO，目前還在和主管機關溝通，沒有確切方向；不過以證交所掌握今年有機會申請上市的18家公司，約有五家KY公司被疫情影響，希望能幫這些企業解決挑戰。

許璋瑤表示，有機會上市的18家公司，國內企業約11家，KY公司雖然比較少，但營運版圖普遍在海外，受疫情的衝擊更大。對此，證交所除參與溝通如何開放IPO，也加強想上市企業的交流，盡力達成掛牌目標。

此外，許璋瑤也表示，持續和主管機關討論績優股的造市機制，初步以成交量、必須為獲利等條件來過濾個股。證交所預計7月7日赴金管會溝通造市機制。據悉，有意願參與的券商，仍以大型券商為主，最快明年公布機制。

證交所昨日通過盈餘分配案，為配發0.3元股票股利，將增資2億1,857萬元，未來資本額提高到72億8,562萬元。

證交所 股利 疫情

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