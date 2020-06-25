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PCB、光通訊股 作帳行情燒

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（24）日不畏端午節前賣壓，持續上演資金行情，法人順勢作帳拉抬季底績效，南電（8046）、聯鈞等營運展望正面的印刷電路板（PCB）、光通訊族群，股價普遍收高，成為多頭注目焦點。

雖然全球新冠肺炎疫情有捲土重來之勢，但歐美各國陸續解封，加上市場錢滿為患，推升美股看回不回，大型科技類股更持續扮演強勢攻堅指標；台股也在台積電、鴻海等權值股，以及高價股領漲下，蓄勢再戰前波高點。

台新投顧副總經理黃文清分析，美股持續走揚，以及新台幣匯率強勢有利於外資回補台股，加上市場資金良性輪動，盤面氣氛樂觀，集團、投信等內資順勢作帳到最後一刻，具題材或展望佳的中小型電子股，成為主要拉抬對象。昨日南電、欣興、景碩等ABF載板股扮演PCB族群攻擊要角。

主要由於5G基礎建設、大型資料中心等需求持續暢旺，在華為新一波禁令利空鈍化後，外資及投信逐漸回補。至於華通、台郡等兩檔蘋果供應鏈，也在近日蘋果股價連日創新高下，持續震盪盤堅。

光通訊族群雖然不是本波法人作帳的主要標的，但因中國大陸5G基建訂單效應明顯，加上股價基期不高，昨日包括聯鈞、光環、眾達-KY、統新等個股，仍見到三大法人買超265張至1,133張不等，帶動股價同步收高。

台股 台幣匯率 蘋果供應鏈

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