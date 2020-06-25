玉晶光、鴻海、樺漢 法人挺

蘋果WWDC報喜，加上股東會題材發威，蘋概股昨（24）日全線大漲，躍居市場人氣焦點。其中，摩根大通和美銀證券調查，玉晶光（3406）鏡頭發展突破，評價有提升契機，雙雙將目標價升逾800元；大型投顧則看好鴻家軍鴻海、樺漢，旺季動能強進拉抬表現，推薦投資人持續關注。

玉晶光昨日開盤就大漲，午盤大單狂敲一度漲停，終場雖漲近8%、收690元，仍刷新掛牌新記錄；鴻海更在法人、散戶大軍搶進，衝出8.8萬張大量強漲4%，創下3月股災來新高；樺漢盤中最高攻267.5元，同樣改寫波段新高。

摩根大通表示，玉晶光為新一代iPhone 12供應7P和ToF鏡頭，認證進度優於預期。原先摩根大通預期，玉晶光兩類鏡頭份額只有20%、50%，目前預期可提高到25%、60%。

摩根大通指出，由於出貨成長，玉晶光第2季營收有望成長到30億元，年增率達到45%。進入第3季，蘋果啟動強勁拉貨，玉晶光營收還有機會增加六成。整體對玉晶光今、明年每股純益（EPS）預測，提高到29.9元、41元。美銀調查，玉晶光不論ToF、5P／6P、三鏡頭發展都臻於成熟，未來在蘋果鏡頭份額有一成的提升空間。

鴻海繼日前富邦投顧升評，凱基投顧也升為「增持」。受惠集團返回正軌，毛利加速復甦，法人推估，鴻海第2季營收有望比第1季成長18%，優於市場平均預期的16%。

法人指出，今年鴻海包辦七成5G iPhone訂單，獨家取得6.7吋機種代工，在6.1吋機種也拿下第一供應商；訂單水準提升下，鴻海下半年毛利率可望提高到6.6%，使今年EPS提高到7.5元。而明年蘋果5G機種預期出貨更多，集團EPS有望進一步成長到10.5元。

樺漢遭受新冠肺炎衝擊，4、5月營收雖然回溫，但增幅維持低檔，大型投顧預期，經濟解封將推動樺漢加快復甦，3、4季逐季成長並在全年保持升勢。