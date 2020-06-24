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搶救冷門股 金管會將出新招

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

台股又有新的交易制度，金管會明年將推動股票造市制度，針對獲利佳但流動性差的「冷門股」，由證券商提供造市機制，擴大成交量，讓市場交易更加活絡，全案預計今年第3季拍板後，最快明年6月底前上路。

繼逐筆交易、盤中零股交易後，金管會將推出新的股市交易制度，針對「冷門股」訂定一套造市制度，證交所已研議多時，預計明年上路。金管會主委黃天牧今（24）日接受媒體訪問時首度明確表示，預計明年6月底前推出。

金管會官員表示，目前對於權證、ETF都有造市機制，但股票沒有，根據證交所規劃，未來對於一些體質好、獲利佳，但流動差的股票，希望能比照國外作法，有一套造市制度。

這類流動性差的股票，也有人稱為是「殭屍股」，金管會官員表示，這些流動性差的股票，基本上都是財務健全的公司，也有獲利，只是流動性不好，稱為「冷門股」，可能會比「殭屍股」來得貼切。

據了解，證交所已向金管會報告過初步規劃，預計今年第3季，金管會正式同意證交所提報的具體方案後，希望明年6月底前上路。

至於體質佳、流動性差如何認定？證交所未來會訂出具體認定標準，流動性方面，例如每天成交張數不到50張、或看週轉率等；至於體質佳，基本上必須不能有累積虧損，可以淨值或每年發放股利等數據來看。

初步規劃，未來證交所會對券商提供誘因，鼓勵券商扮演造市者，活絡交易量；誘因可能包括提供經手費減免，或另外提供獎勵、競賽獎金等。

據了解，國外有些作法是流動量不足的公司，必須自己去找券商活絡造市，但據說效果不好，因此，金管會跟證交所規劃的作法是，由證交所訂出「冷門股」的具體認定標準後，再由券商自已找標的做造市。

金管會 證交所

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