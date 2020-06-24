暑假旺季倒數計時 線上遊戲、觀光族群股價暖身

台股今（24）日受惠於美股續強，以及法人、集團季底作帳，連七日收紅，鈊象（3293）、王品等線上遊戲、觀光族群，隨暑假旺季進入倒數，吸引短多進場卡位，股價同步收高，扮演盤面人氣指標。

美股在政策偏多，以及蘋果等大型科技股連日走強下，四大指數持續盤堅，台股今日不畏端午節前賣壓，由鴻海集團強勢補漲帶動電子股上攻，盤中再攻抵11,701點，距離前波11,771點高點僅約70點之遙，多頭氣勢如虹。

盤面上具題材族群持續良性輪動，由於下周將進入暑假，本波搭上宅經濟概念的線上遊戲股更加如虎添翼，今日遊戲股股王鈊象強勢噴出，拉出連五紅，盤中更締造798元掛牌來天價，激勵智冠、橘子、宇峻、歐買尬等相關個股同步上揚，走勢相當整齊。

統計今年鈊象、智冠、橘子、宇峻將分別配發25元、4.0元、3.38元、3.1元現金股息，殖利率約在3.1%至4.4%，在資金行情欲罷不能下，法人看好今年線上遊戲族群除息行情。

屬於解封概念股的觀光族群，因有暑假網際、振興三倍券、高股息殖利率等題材簇擁，加上股價經過一段時間整理，今日由3月中旬率先除息的豆府再創波段新高，吹響反攻號角，帶領王品、瓦城、晶華、漢來美食等紛紛收紅。

大型本國投顧認為，雖然台股有機會持續盤堅向上，但中小型股表現恐將漲跌分歧，走勢也會震盪加劇，建議操作不宜過度追價，盤面除關注創高強勢股外，也可留意營運正向題材發酵，且股價落後補漲剛突破年線或整理後表態創高個股。