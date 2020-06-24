法人：外資現金滿手等待回補 指數若見急跌無需悲觀

外資陸續歸隊，計已連三買，消化台股節前賣壓，法人分析，外資目前現金滿手等待伺機回補持股機會，台股下檔支撐強勁，指數若見急跌無需悲觀。

美國總統川普及其首席經濟顧問庫德洛稱美中貿易協議不變，美財長梅努欽表示，美國國會7月可能會通過新一輪新冠刺激法案，年底前美國可望走出衰退，激勵主要國家股市漲多跌少。

台股今開盤上漲，盤中一度衝高至11,700，惟隨後賣盤出籠，指數震盪走低，買盤進場後方穩住盤勢，並持穩於平盤之上，終場指數上揚48點，收在11,660點，成交量提升至2,011億元，周線走揚110點或0.9%，計已連二紅。

外資今日於集中市場買超95億元，計已連三日買超，統計6月以來，外資只有兩天賣超，共買超904億元；市場游資充沛，台股挾殖利率優勢，吸引熱錢流入，又適逢季底，國內廠商拋售美元換回台幣繳稅，共同推升了台幣走勢，法人指出，台幣升勢強勁，除了吸引外資資金進場外，外資也多半挾勢搭上台股第2季的作帳行情及布局下半年投資方向。

外資近三日買超台積電、鴻海、國泰金、大成鋼、聯強、南亞科、華新、台泥等逾萬張最多，布局45,930~10,448張不等，其中以鴻海近三日漲幅5.9%最為強勢，昨成交量增至8萬張，為近三月大量，股價計已連五漲，並創2月20日以來的收盤新高。

華南投顧董事長儲祥生表示，從美中貿易與科技冷戰後，台灣在全球產業供應鏈的獨特地位造成境外資金大舉回流，造成台股指數、新台幣走勢在新興市場當中獨強，預期台股長線走勢在疫情和緩之後相對樂觀。

展望後市，儲祥生指出，外資今年大賣近六千億元，代表外資目前現金滿手等待伺機回補持股機會，台股下檔支撐強勁，投資人可趁第3季指數漲多震盪整理時，績優股伺機逢低布局，指數若見急跌無需悲觀。