快訊

染疫日本女學生南部就學 陳時中鬆口是本土個案暫不公布足跡

20多歲日籍女學生在台染疫 南部就學接觸者匡列140人

法人：外資現金滿手等待回補 指數若見急跌無需悲觀

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

外資陸續歸隊，計已連三買，消化台股節前賣壓，法人分析，外資目前現金滿手等待伺機回補持股機會，台股下檔支撐強勁，指數若見急跌無需悲觀。

美國總統川普及其首席經濟顧問庫德洛稱美中貿易協議不變，美財長梅努欽表示，美國國會7月可能會通過新一輪新冠刺激法案，年底前美國可望走出衰退，激勵主要國家股市漲多跌少。

台股今開盤上漲，盤中一度衝高至11,700，惟隨後賣盤出籠，指數震盪走低，買盤進場後方穩住盤勢，並持穩於平盤之上，終場指數上揚48點，收在11,660點，成交量提升至2,011億元，周線走揚110點或0.9%，計已連二紅。

外資今日於集中市場買超95億元，計已連三日買超，統計6月以來，外資只有兩天賣超，共買超904億元；市場游資充沛，台股挾殖利率優勢，吸引熱錢流入，又適逢季底，國內廠商拋售美元換回台幣繳稅，共同推升了台幣走勢，法人指出，台幣升勢強勁，除了吸引外資資金進場外，外資也多半挾勢搭上台股第2季的作帳行情及布局下半年投資方向。

外資近三日買超台積電、鴻海、國泰金、大成鋼、聯強、南亞科、華新、台泥等逾萬張最多，布局45,930~10,448張不等，其中以鴻海近三日漲幅5.9%最為強勢，昨成交量增至8萬張，為近三月大量，股價計已連五漲，並創2月20日以來的收盤新高。

華南投顧董事長儲祥生表示，從美中貿易與科技冷戰後，台灣在全球產業供應鏈的獨特地位造成境外資金大舉回流，造成台股指數、新台幣走勢在新興市場當中獨強，預期台股長線走勢在疫情和緩之後相對樂觀。

展望後市，儲祥生指出，外資今年大賣近六千億元，代表外資目前現金滿手等待伺機回補持股機會，台股下檔支撐強勁，投資人可趁第3季指數漲多震盪整理時，績優股伺機逢低布局，指數若見急跌無需悲觀。

外資 台股指數 三大法人

延伸閱讀

美股：連續第二天上漲 那斯達克指數再創新高

美股早盤漲逾200點 美中貿易協議驚魂已定

白宮經濟顧問：沒有第二波新冠流行 不會再全國大封鎖

美病例激增！庫德洛：不會有二波疫情 全美確診率仍低

相關新聞

國安基金7月15日檢討退場 黃天牧：對台股有信心

國安基金預計7月15日開會檢討退場，外界擔憂可能造成台股震盪，金管會主委黃天牧今天表示，市場波動是常態，黑天鵝、灰犀牛情...

兩家外資目標價喊800元之上 玉晶光收690元創新天價

兩家美系外資同步喊買玉晶光(3406)，其中一家為首評，目標價上看810元，另一家則是將目標價由650元上調至829元，...

台股開高走勢震盪 終場漲48點收11,660

美國7月可望通過新刺激法案，激勵美股昨夜全數收漲，那斯達克指數更是連8漲，帶動台股今日開盤走高，在鴻海等權值股領軍下，指...

小摩喊玉晶光829元 美銀喊810元

玉晶光（3406）宣布匯回海外資金，進一步擴充台灣產能，摩根大通和美銀證券雙雙出具報告，看好玉晶光ToF、7P鏡頭發展暢...

運價大漲帶動航商營運逐步增溫 法人看好這兩檔表現

近期受到以載運鐵礦砂為主的海岬型船舶運價BCI指數帶動，BDI指數大幅上漲。統一投顧指出，目前海岬型船舶日租金漲至25,...

蘋果股價創高、蘋概三王嗨 台積電再戰320元

蘋果股價再創新高，帶動相關概念股表現，蘋概三王今（24）日更是各有題材，激勵股價表現，權王台積電（2330）早盤以319...

歐美收紅 投顧示警股市震盪恐加劇

不畏全球疫情有升溫趨勢，美股今天收紅，那斯達克指數再創新高，台股23日漲39.43點，收11612.36點，今天開盤有撐...

美股四大指數全數收漲 台股開高走高

美國7月可望通過新刺激法案，激勵道瓊昨夜上漲131點，那斯達克指數更是連8漲，帶動台股今日以11,647.86點上漲35...

台股偏多節後 若國際股市穩健有望挑戰一萬二

台股今（24）日是端午假期前最後一個交易日，多數市場分析師認為，今日盤面仍將延續近日觀望氣氛，不過，由於6月以來外資、投...

連接器網通股 短多卡位

台股昨（23）日受惠於美科技股續強，震盪拉出連六紅，中小型題材電子股良性輪動，基期較低的優群（3217）、昇達科等連接器...

國巨祥碩環球晶 法人挺

美中貿易談判面臨挑戰，台股昨（23）日隨美股大幅震盪，不過題材加持股突圍演出，包括國巨（2327）獲得高盛力挺，納入「優...

連假受惠族群 聚光

國內疫情自5月開始趨緩，暑假遊玩誘因提升，刺激國旅與餐飲動能活絡，在四天的端午連假展開下，統一（1216）等內需相關企業...

熱門新聞

八大外資 齊聲叫進鴻海

中天自結4-5月合併稅後純益10.87億元 EPS 2.76元

蘋概喊多 電子股重返主流

小股東喊話聽到了！鴻海股價 創三個多月來新高

散戶不退 融資餘額續飆

廣達旗下 雲達 打入美5G生態鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。