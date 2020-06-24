台股漲48.31點 三大法人買超92.62億元
今（24）日台股走揚，盤中一度觸碰到11,700關卡，在台積電、鴻海等權值股的帶頭領漲下，終場上漲48.31點，以11,660.67點作收，成交量達2,011.72億元。統計三大法人買賣超情況，外資買超95.88億元、投信賣超4.15億元、自營商買超0.97億元，三大法人合計買超92.62億元。
展望後市，法人認為，6月在疫情逐漸緩和，各國封城解禁，以及資金寬鬆情況下，包括美股、歐洲各國股市和台股表現都相當出色，尤其盤面上類股一直維持輪漲格局，從防疫股、傳產股、金融股，一直到現在半導體、IC設計、蘋果概念股。7月在經濟陸續恢復成長，各國振興經方案，以及資金寬鬆情況下，股市依舊維持多頭，台股在區間震盪，個別股輪漲局面。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言