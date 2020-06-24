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資金行情撐盤、台股收漲48.31點 三大法人買超92.62億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（24）日開高一度衝達11,701.23點，不擔心端午變盤，在資金行情推升下，指數終場以11,660.67點作收，上漲48.31點，成交量2,011.72億元；三大法人買超92.62億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超95.8億元，投信賣超4.15億元，自營商買超（合計）0.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.21億元，自營商（避險）買超1.18億元。

台股今日以11,647.86點開出，盤中最高曾突破11,700點關卡，蘋概三王由鴻海領漲，終場收83.5元，漲幅4.11%，台積電收317.5元，漲幅0.79%，大立光收平盤，指數終場收11,660.67點，漲幅0.42%，周線連二紅。

自營商 台股 三大法人

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