兩家外資目標價喊800元之上 玉晶光收690元創新天價

兩家美系外資同步喊買玉晶光(3406)，其中一家為首評，目標價上看810元，另一家則是將目標價由650元上調至829元，重申加碼評等；玉晶光今(24)日開高走高，一度衝上漲停702元，終場收690元，上漲51元，漲幅7.98%，創下歷史新高價。

美系外資首度將玉晶光納入追蹤個股，給予買進評等，除了看好蘋果的挹注外，同時認為玉晶光在安卓(Android)的滲透率成長潛力，預估來自安卓的營收占比在2020年、2021年及2022年分別達10%、12%及20%。

美系外資表示，玉晶光積極提升蘋果高端產品合格率及生產良率，且先前的研發已獲得回報，預估2020~2022年每股盈餘(EPS)可望成長35%；看好玉晶光體質改善，首次將其納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看810元，預估股價仍有27%潛在上漲空間。

另一家美系外資表示，玉晶光為iPhone供應鏈首選，調高今明年獲利預估，將每股盈餘預估分別上調1%及7%，目標價由650元調高至829元，重申加碼評等。

玉晶光今日以670元開出，上漲31元，盤中一度飆漲至漲停702元，上漲63元，終場收在690元，上漲51元，漲幅7.98%。