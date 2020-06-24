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台股開高走勢震盪 終場漲48點收11,660

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

美國7月可望通過新刺激法案，激勵美股昨夜全數收漲，那斯達克指數更是連8漲，帶動台股今日開盤走高，在鴻海等權值股領軍下，指數一度衝破11,700點關卡，惟部分節前賣壓出籠，使得指數漲勢略為收斂，終場收漲48.31點以11,660.67作收，成交量2,011.7億元，周線連二紅。

昨日美股開高收高，在川普與白宮澄清美中協議仍然有效，化解市場對協議破局擔憂；加上美國財政部長表示，國會可望於7月通過新一輪刺激法案，且年底前將走出衰退，四大指數皆收紅盤，其中臉書、亞馬遜、蘋果、微軟等大型科技股收盤再創歷史高，帶動那斯達克指數創連續8天上漲。

而今早美股期貨電子盤持續小漲，亞洲主要股市表現則漲跌互見，其中韓股開高走高，盤中走揚逾1%，表現最為強勁，台、陸股開高後走勢震盪，盤中漲幅多在0.5%上下及0.15%，日股則開高震盪走低，盤中小跌0.1％，表現最為弱勢。

觀察今日台灣50成分股盤中表現，主要權值股鴻海開高走揚逾3.7%，台積電開高走揚逾1.5%後盤中漲勢收斂，大立光開高後在平盤上下震盪，其餘如聯電走揚逾2.5%，南亞科、台灣高鐵、聯發科走揚逾1%，而台塑、中鋼、台化、日月光投控、廣達、可成、中租-KY、和碩、亞泥、豐泰等同步走揚。

其餘盤面上的焦點族群，IP矽智財、IC設計股持續匯聚多方人氣，包括世芯-KY、力旺一舉亮燈漲停，愛普也一度亮燈漲停，祥碩、Ｍ31、雍智科技走揚逾8%，立積走揚逾7%，譜瑞-KY走揚逾5%，瑞昱、智原走揚逾4%，信驊、晶心科也有逾3%的漲幅等。

投顧法人指出，雖然美中近期有疫情二度復發雜音，但由於醫療防備升級加上訊息邊際效應遞減，對市場的衝擊可望鈍化。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，將持續沿月線走升之震盪盤堅格局，維持偏多操作建議。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日開高後在高檔震盪，可以看到指數在上漲的過程中量能增加，且KD指標低檔交叉向上，整體仍為偏多格局。

美股 台股 權值股

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