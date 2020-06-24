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小摩喊玉晶光829元 美銀喊810元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
玉晶光董事長陳天慶。報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。報系資料照

玉晶光（3406）宣布匯回海外資金，進一步擴充台灣產能，摩根大通和美銀證券雙雙出具報告，看好玉晶光ToF、7P鏡頭發展暢旺，加上非蘋陣營滲透速度加快，分別調高目標價至829元、810元，激勵玉晶光帶量大漲。

玉晶光今天早盤一度噴漲6%，685元高價刷新掛牌紀錄，截至中午12時左右，成交量也突破1.1萬張，人氣大幅爆發。

摩根大通表示，玉晶光為iPhone 12發展7P和ToF鏡頭，進度優於預期，不論鏡頭認證或EMS部分都有更高能見度。預估玉晶光在7P市占率將可從20%提高到25%，ToF份額也會從50%增加到60%

由於研發更順利，摩根大通預期，玉晶光第2季營收有望達到30億元，較去年同期大增45%，與此同時，毛利率也上探43%高點。進入第3季，在蘋果光大力加持，單季營收還有望比第2季增加65%、上看50億元。

摩根大通補充，就年比來看，今年iPhone量產遞延，玉晶光第3季營收雖大幅季增，但年比可能小減1%。不過此趨勢無礙玉晶光在iPhone取得更大突破。最新上修玉晶光今、明年每股純益（EPS）至29.9元、41.6元。

美銀也看好玉晶光高階鏡頭發展加速，包括三鏡頭、ToF、5P／6P鏡頭擴張，將推動玉晶光2019-2022年在蘋果的鏡頭份額提高10個百分點至34%，換算金額從15億元增加到20億元。

美銀統計，玉晶光每從蘋果潛在營收規模增加5%的份額，EPS可增加19%-23%，貢獻匪淺。此外，從競爭對手看，大立光和舜宇光的產能擴張有限，後進者瑞聲科技、歐菲光又還有很長的學習曲線，提供玉晶光衝刺非蘋鏡頭的絕佳機會。

玉晶光預計今年擴產兩成，美銀看好今、明、後年非蘋營收比重逐步提高到10%、12%、20%，額外貢獻EPS 10-15元。整體對EPS的預測達到29.9元、44.7元、55.7元。

玉晶光 三鏡頭

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