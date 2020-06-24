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愛山林決議不配股息 今年營收挑戰贏去年

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

甲山林旗下愛山林建設（2540）今（24）日召開股東會，通過去年度盈餘分配案，決議不發放股利。愛山林董事長祝文山表示，展望今年，全年代銷業務營收將挑戰30億元，有望比去年要好；建案方面淡水「海上皇宮」等成屋案將是今年主要業績來源。

愛山林去年全年營收22.21億元，年增19.38%；稅後純益為2.03億元，年增9.6%；每股稅後純益（EPS）為1.38元。祝文山指出，近兩年受惠代銷業務穩健，個案都賣得不錯，平均很少賣到8成以下，營收逐年成長，去年已達到20幾億元，今年有望挑戰更高。

根據愛山林去年底估算，去年第四季到2020年的代銷接案金額，保守估可達1738億元。祝文山透露，今年一到五月，光是代銷銷售金額就近300億，在低利率、貨幣寬鬆環境，仍看好房市。

愛山林近年也開始參與自建推案，推案方面，目前愛山林推案量約14.6億元，包括已經進場的圓山帝寶，5月進場以來，公司稱已售5成；而與甲山林、立信建設等合作推案的板橋江翠北側重劃區的「新外灘帝景系列」。全年來看，祝文山估可能還會推3到4個建案。

愛山林參與自建的新北淡水「海上皇宮」，5月起開始銷售，該案採先建後售，公司此前指出，除代銷接案金額48億元外，交屋後預計可認列10億元營收，將成今年業績主要來源之一。

營收 建案

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