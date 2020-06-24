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運價大漲帶動航商營運逐步增溫 法人看好這兩檔表現

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
法人對於散裝航運產業看法樂觀。示意圖／ingimage授權
法人對於散裝航運產業看法樂觀。示意圖／ingimage授權

近期受到以載運鐵礦砂為主的海岬型船舶運價BCI指數帶動，BDI指數大幅上漲。統一投顧指出，目前海岬型船舶日租金漲至25,500美元以上，大幅高於散裝航商平均營運損平點，可望帶動散裝航商獲利走揚，對於散裝航運產業看法樂觀，並看好新興(2605)、裕民(2606)。

BDI指數最新報價為1555點，分別週增68%、年增32%，以5月中旬低點393點計算，波段上漲幅度近300%，其中以載運鐵礦砂為主的海岬型船舶運價漲幅明顯，主要受惠鋼市景氣逐步好轉，推升對於煉鋼原料鐵礦砂需求，帶動海岬型船舶日租金漲至25,511美元，創今年以來新高。

展望下半年，統一投顧看好中國基建投資將於下半年集中釋放，鋼市供需同步成長下，對於鐵礦砂需求水漲船高。此外，觀察中國港口鐵礦砂庫存已降至1.06億噸，低於正常1.2-1.4億噸的庫存水位，預期在鋼市需求回升下，鐵礦砂補庫存行情可期。

而根據歷史經驗，第4季為散裝航運產業傳統旺季，而運價會提前至7~10月份開始上漲，因而持續看好散裝運價行情。

此外，受惠於油輪作為陸上儲油設備替代工具，市場對於油輪需求轉強，帶動VLCC油輪運價-中東波斯灣到日本一度於4月初突破200,000美元。投顧認為，隨全球疫情逐步趨緩，原油需求將在下半年回升，有助於推升原油載運需求，因此預期2020年油輪運價仍將高於航商營運損平點，將挹注國內經營油輪業務的散裝航商。

個股方面看好海岬型船舶比重高並經營油輪業務的散裝航商新興(2605)、裕民(2606)的獲利表現。新興在散裝運價將受惠於中國鋼市景氣回溫，中國傳統基建投資將於下半年集中釋放，對於鐵礦砂需求進一步轉強，將帶動鐵礦砂載運需求提升，預期下半年散裝船舶運價將持續回升。油輪業務受惠於一年期長約保障獲利，且第3季聯營池日租金維持高檔，預期2020年油輪事業對於獲利貢獻顯著。

裕民部分，在載運價回升下，裕民本業營運狀況將逐步回穩，且裕民目前船隊中有5艘油輪，其中4艘為合資方式，採2-3年長約方式經營，長約價格約30,000美元，高於營運損平點25,000美元。而另外一艘則為裕民，目前投放於聯營池經營，目前此艘油輪日租金現貨行情約50,000美元，大幅高於裕民損平點，預期對於獲利貢獻顯著。

船隊擴充方面，裕民規劃8月與11月將各有一艘VLOC投入營運，已與VALE簽訂25年長期合約保障獲利，日租金價格約落在25,000美金，將挹注下半年營運動能。業外方面，預期業外損失將大幅回沖，帶動營運止跌回升。

鐵礦砂 裕民 航運股

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