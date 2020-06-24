蘋果股價創高、蘋概三王嗨 台積電再戰320元

蘋果股價再創新高，帶動相關概念股表現，蘋概三王今（24）日更是各有題材，激勵股價表現，權王台積電（2330）早盤以319元開高，一度衝達320元，上漲5元，市值增加1,296.52億元；鴻海持續飆上3個多月高點，市值增加443.61億元；股王大立光開高，市值增加80.46億元，合計三王早盤市值增加1,820.59億元。

蘋果在年度全球開發者大會（WWDC）上發表自行研發、使用在Mac電腦的處理器「Apple Silicon」，搭載新晶片的電腦預計將在今年底推出，取代英特爾處理器；業界表示，「Apple Silicon」將由台積電獨家代工；法人看好台積電營運，目標價上調至380元。

多家外資近期在台積電的目標價則是在325~365元間，台積電今日以319元開高，上漲4元，早盤再度挑戰320元關卡，市值一度衝達8兆2,977.28億元，盤中漲幅1.26%，台積電上漲，成為台股多頭領軍指標。

鴻海股東會通過4.2元現金股利，為歷年次高，董事長劉揚偉表示，「第3季看來比預期好」，集團印度布局將有新進展，毛利率10%的長期目標不變，同時回應股東對股價上看300元的要求，他指出，「200元是努力的方向、多出的100可能要靠創辦人」。

鴻海持續上漲，早盤以81.1元開高後一度拉升至83.4元，上漲3.2元，市值增加443.61億元，衝達1兆1,561.74億元，盤中漲幅3.24%。

股王大立光以4,050元開高，上漲40元，一度拉升至4,070元，上漲60元，市值增加80.46億元達5,457.87億元，早盤也曾翻黑至3,990元，盤中漲幅0.37%。