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美股四大指數全數收漲 台股開高走高

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
美股開高收高，帶動台股今日以11,647.86點上漲35.5開出。聯合報系資料照
美股開高收高，帶動台股今日以11,647.86點上漲35.5開出。聯合報系資料照

美國7月可望通過新刺激法案，激勵道瓊昨夜上漲131點，那斯達克指數更是連8漲，帶動台股今日以11,647.86點上漲35.5開出，在台積電等權值股領軍下，指數漲幅穩步墊高。

昨日美股開高收高，在川普與白宮澄清美中協議仍然有效，化解市場對協議破局擔憂；加上美國財政部長表示，國會可望於7月通過新一輪刺激法案，且年底前將走出衰退，因而提振整體美股溫和上揚。大型科技股持續領軍衝高，臉書、亞馬遜、蘋果、微軟收盤再創歷史高位，帶動那斯達克指數創連續8天上漲。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲131.13點，或0.50%，收在26156點；標普500指數上漲13.42點，或0.43%，收在3131.29點；Nasdaq指數上漲74.89點，或0.74%，收在10131.3點；費半指數上漲4.36點，或0.22%，收在1987.73點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超33.88億元。其中外資買超38.06億元，投信賣超2.23億元，自營商賣超1.98億元。資券變化方面，融資增3.89億元，融資餘額為1231.94億元，融劵減1.96萬張，融券餘額為79.9萬張。外資台指期部位，多單加碼587口，淨多單部位33109口。借券賣

出金額為36.7億元。

投顧法人指出，雖然美中近期有疫情二度復發雜音，但由於醫療防備升級加上訊息邊際效應遞減，對市場的衝擊可望鈍化。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，將持續沿月線走升之震盪盤堅格局，維持偏多操作建議。

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