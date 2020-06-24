台股偏多節後 若國際股市穩健有望挑戰一萬二
台股今（24）日是端午假期前最後一個交易日，多數市場分析師認為，今日盤面仍將延續近日觀望氣氛，不過，由於6月以來外資、投信及融戶全面站在多方，因此，若台股休市期間，國際股市維持穩健步調，則節後台股有機會向上挑戰12,000點關卡。
集中市場昨（23）日外資買超38億元，投信賣超2.1億元，自營商賣超1.9億元，三大法人中仍以外資買超動作相對積極。
白宮在23日澄清美中貿易協議尚未結束後，華爾街緩解對貿易協議破局的擔憂，加上對新一輪新冠刺激法案燃起希望，科技股持續領軍衝高，那指在刷歷史新高，連續8個交易日收紅。
美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，美國國會可能會在 7 月通過新一輪新冠刺激法案，而且美國年底前可能會走出衰退。
在台股觀盤重點方面，包括台股在內的全球重要股市，受惠資金行情帶動下多數股市近期都來到高檔區，不過，由於全球新冠疫情再度增溫，美中貿易又傳波折，恐將面臨進入震盪，且上下震盪幅度會加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意5G、設備、檢測、生技、內需、高殖利率股。
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