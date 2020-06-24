就市論勢／半導體食品 強勢

盤勢分析

美國新冠肺炎疫情近日有升溫跡象，但在大型科技股的帶動下，美股周一（22日）表現強勁，其中，那斯達克再次突破萬點並創下新高。在美股激勵下，台股周二（23日）開盤跳高，盤中雖一度因美中貿易摩擦雜音下挫，但買盤承接力道隨後出現帶動指數由黑翻紅，終場收11,612點，小漲39點或0.34%。

昨日盤面各大類股漲跌互見，並以油電、其他電子類、半導體及食品等族群領漲。其中，蘋概權值股受到Apple召開的開發者大會（WWDC）上多項新軟硬體消息激勵有所表現，也為帶動大盤上揚要角之一。

投資建議

儘管近期有第二波疫情的潛在威脅及地緣政治等雜音，但在市場資金充沛以及外資持續回補下，台股支撐力道強勁，其中能見度高、具成長性且與美國連動性高的科技強勢股，明顯受到資金青睞，為領導大盤上攻主要動能之一。

此外，部分傳產股因受惠疫情帶來的產業結構改變，亦有成長空間，相關盤面族群指標股在具成長利基的前提下，後市有望持續受惠資金行情的助攻。