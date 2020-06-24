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十熱門權證 統統是認購
台股昨（23）日在新台幣走升、外資6月來積極回補持股中，隨權王台積電（2330）走勢穩健，資金主打中小型股下，帶動指數連六漲。隨現貨市場反彈，權證市場交投轉熱，十大熱門權證由看多的認購權證囊括，其中，連結鈊象（3293）的鈊象國票9B購05（711383）最熱門。
從市場多空角度觀察，昨日整體權證市場成交量能為30.1億元，占大盤比重為1.1%。其中，認購權證成交金額為27.5億元，認售權證成交金額為2.5億元，認購權證成交金額占總成交金額91.4%；認購、認售比值為10.6倍，顯示市場氣氛偏樂觀。
前十大成交額認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結鈊象的鈊象國票9B購05，成交724萬元；認售是連結加權指數的臺股指群益98售09（06803P），成交333萬元。
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