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連假受惠族群 聚光
國內疫情自5月開始趨緩，暑假遊玩誘因提升，刺激國旅與餐飲動能活絡，在四天的端午連假展開下，統一（1216）等內需相關企業可望把握契機衝刺營運，有效提升業績，激勵股價走強。
台灣防疫措施完備，國內疫情快速趨穩，7月起將陸續啟動振興方案，內需成長動能可望於下半年開始復甦，包括觀光、餐飲等相關類股在消費回穩、政府刺激及長假效應和暑期商機等利多下，基本面將重回正軌。
餐食部分，法人建議可聚焦在王品、瓦城、六角、漢來美食等，飲品可留意美食-KY、統一、泰山等，及統一超、全家、潤泰全等相關通路族群，飯店行業如晶華、寒舍等也可留意。
宏遠投顧副總陳國清指出，國外因疫情尚未止穩，旅遊消費力可望轉向國內，而國內消費除受惠於連續假期的到來，也可望受惠於消費券的提振，近期即可見部分餐廳、飯店出現訂單增長，連帶股價甚具想像空間。
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