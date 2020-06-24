快訊

滯留土耳其90天！返台民眾：多花50萬 只能工作還債

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假受惠族群 聚光

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

國內疫情自5月開始趨緩，暑假遊玩誘因提升，刺激國旅與餐飲動能活絡，在四天的端午連假展開下，統一（1216）等內需相關企業可望把握契機衝刺營運，有效提升業績，激勵股價走強。

台灣防疫措施完備，國內疫情快速趨穩，7月起將陸續啟動振興方案，內需成長動能可望於下半年開始復甦，包括觀光、餐飲等相關類股在消費回穩、政府刺激及長假效應和暑期商機等利多下，基本面將重回正軌。

餐食部分，法人建議可聚焦在王品、瓦城、六角、漢來美食等，飲品可留意美食-KY、統一、泰山等，及統一超、全家、潤泰全等相關通路族群，飯店行業如晶華、寒舍等也可留意。

宏遠投顧副總陳國清指出，國外因疫情尚未止穩，旅遊消費力可望轉向國內，而國內消費除受惠於連續假期的到來，也可望受惠於消費券的提振，近期即可見部分餐廳、飯店出現訂單增長，連帶股價甚具想像空間。

疫情 餐飲 漢來美食

延伸閱讀

端午連假中南部恐下雨 高公局估：國五連假首日大塞車

因應端午連假人潮 屏東監理站把關疏運安全

北市府「簽准」大巨蛋過最後一關 可望端節連假後復工

一周盤前解析／高殖利率題材 聚光

相關新聞

蘋概喊多 電子股重返主流

端午節連假前賣壓湧現，加上昨（23）日早盤美中貿易摩擦出現烏龍雜音，衝擊指數開高震盪收小紅，指數高低差逼近150點。由於...

檢視上半年行情…中小股 包辦漲幅十大

台股上半年交易即將劃下休止符，截至昨（23）日加權指數下跌3.21%；觀察上半年股價走勢耀眼的個股，呈現「中小型股」火熱...

下半年IPO 電機、半導體夯

安永聯合會計師事務所昨（23）日發布2020上半年IPO報告，台灣資本市場共十家企業掛牌，科技業占了五家，籌資金額45....

八大外資 齊聲叫進鴻海

鴻海董事長劉揚偉昨（23）日重申擴張集團版圖並致力提升毛利目標，特別是創辦人郭台銘曾喊出股價衝200元，劉揚偉也念茲在茲...

散戶不退 融資餘額續飆

端午連假將至，台股6月只剩下三個交易日。大盤最近漲勢受壓抑，投信、集團股季底作帳告終，中實大戶紛紛逢高獲利了結。不過，散...

連接器網通股 短多卡位

台股昨（23）日受惠於美科技股續強，震盪拉出連六紅，中小型題材電子股良性輪動，基期較低的優群（3217）、昇達科等連接器...

國巨祥碩環球晶 法人挺

美中貿易談判面臨挑戰，台股昨（23）日隨美股大幅震盪，不過題材加持股突圍演出，包括國巨（2327）獲得高盛力挺，納入「優...

連假受惠族群 聚光

國內疫情自5月開始趨緩，暑假遊玩誘因提升，刺激國旅與餐飲動能活絡，在四天的端午連假展開下，統一（1216）等內需相關企業...

十熱門權證 統統是認購

台股昨（23）日在新台幣走升、外資6月來積極回補持股中，隨權王台積電（2330）走勢穩健，資金主打中小型股下，帶動指數連...

就市論勢／半導體食品 強勢

盤勢分析

阿土伯喊鴻海股價300 董座妙回

鴻海董事長劉揚偉昨天首度主持股東會，資深股東阿土伯特地到場加油打氣，再度許下「鴻海股價上300元」的心願。劉揚偉幽默回應...

上市櫃公司英文版重訊7月上路 主管機關針對評鑑對症下藥！

金管會宣布，今 2020年 7 月起，實收資本額達新臺幣 150 億元的上市櫃公司，須揭露英文版重大訊息。這是金管會公司治理藍圖進一步針對外資溝通的更進一步措施。其實國際資本市場在各市場投資已經成常態，在亞洲各國中，2018年12月10日已就亞洲公司治理協會（ACGA）發布「CG Watch 2018」報告評鑑結果，自從澳洲列入排行後，台灣在公司治理評鑑分數列居第五。

熱門新聞

阿土伯再談鴻海上300元 劉揚偉妙回

鴻海現金股利4.2元比去年高 小股東很滿意

上半年強勢股出爐 中小型股火熱當道

中天自結4-5月合併稅後純益10.87億元 EPS 2.76元

「好享退」將周年 0050、0056連結基金「勝」

鴻海擬配息4.2元 劉揚偉：希望明年配更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。