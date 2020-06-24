國巨祥碩環球晶 法人挺

美中貿易談判面臨挑戰，台股昨（23）日隨美股大幅震盪，不過題材加持股突圍演出，包括國巨（2327）獲得高盛力挺，納入「優先買進名單」，盤中強勢達陣填息；祥碩獲摩根士丹利喊出2,020元天價，早盤衝高大漲；另環球晶傳出產能滿載，大型投顧喊出470元新高目標價，股價創下3月股災來新高。

國巨預計7月起認列基美收益，先前已獲摩根大通、美銀等上修財測，高盛最新推估，雙方併購將帶動國巨今年營收提高到646億元，伴隨未來兩強合攻5G、自動車、物聯網等發酵，明年進一步成長到869億元。

高盛指出，國巨自今年3月股災來上漲超過七成，然不論短期的MLCC報價續強，或更長線的併購效益和市占擴張，都還沒充分反映到評價。以今、明年每股純益（EPS）可挑戰27元、33元，國巨股價還有拉升空間。

摩根士丹利對祥碩的股價預測一度為市場最高，在摩根大通以1,717元比下，該券商昨日又喊出2,020元的新天價。摩根士丹利指出，蘋果新筆電採用自家晶片，而且比預期更早在明年就量產，將推動祥碩下半年起加速成長。推估明年蘋果新筆電可出貨500萬台，2021年躍升到1,000-1,500萬台，使祥碩來自蘋果的營收比重達到15%。

此外，超微將量產B550晶片組，加上中國加速去美化，摩根士丹利樂觀，祥碩第3季營收季增三成以上，明後年來自中國的營收比重逐步提高到兩成。整體對其今、明、後年EPS推估31元、44元、53元。

昨天股東會的環球晶，大型投顧搶先調高財測助攻。據調查，受惠晶片客戶12吋和8吋晶圓需求旺，環球晶下季出貨保持高峰，搭配環球晶資金匯回積極擴產，經濟解封推動5G，獲利有望優於預期。