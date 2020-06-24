聽新聞
test
0:00 / 0:00
連接器網通股 短多卡位
台股昨（23）日受惠於美科技股續強，震盪拉出連六紅，中小型題材電子股良性輪動，基期較低的優群（3217）、昇達科等連接器、網通設備族群，獲得短多點火，股價強勢收高，吸引多頭目光。
美國那斯達克指數再度漲破10,000點，創收盤歷史新高，蘋果、亞馬遜等科技巨頭更締造天價，激勵台股昨日無視長假前賣壓，持續碎步走高，台積電、鴻海、台塑四寶等大型權值股扮演穩盤關鍵。
盤面上，強勢族群除部分籌碼穩定的防疫概念股，以及矽智財、中低價IC設計、被動元件、面板、資產股外，具業績、轉機題材的連接器、網路設備股也是短多積極卡位的主要標的。
蘋果全球開發人員大會（WWDC）公布iOS 14等新系統，具HomePod概念的連接器廠優群，昨日盤中創117元掛牌來天價，為7月8日除息4.3元提前熱身；佳必琪在外資連日加碼下，創本波反彈新高。
網通設備股方面，剛獲得市場派台鋼集團入主的友訊、友勁展開慶祝行情，股價聯袂亮燈漲停，至於明泰則因佳世達收購時間延長至7月23日，股價跳空上漲4.4%，重返所有均線以上。
大型本國投顧認為，台股近期外在多空消息夾雜，族群漲跌趨向分岐，可優先關注月季線齊揚、技術維持多頭，或股價整理後量價增溫，並有營運正向題材發酵等相關個股。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言