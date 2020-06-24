連接器網通股 短多卡位

台股昨（23）日受惠於美科技股續強，震盪拉出連六紅，中小型題材電子股良性輪動，基期較低的優群（3217）、昇達科等連接器、網通設備族群，獲得短多點火，股價強勢收高，吸引多頭目光。

美國那斯達克指數再度漲破10,000點，創收盤歷史新高，蘋果、亞馬遜等科技巨頭更締造天價，激勵台股昨日無視長假前賣壓，持續碎步走高，台積電、鴻海、台塑四寶等大型權值股扮演穩盤關鍵。

盤面上，強勢族群除部分籌碼穩定的防疫概念股，以及矽智財、中低價IC設計、被動元件、面板、資產股外，具業績、轉機題材的連接器、網路設備股也是短多積極卡位的主要標的。

蘋果全球開發人員大會（WWDC）公布iOS 14等新系統，具HomePod概念的連接器廠優群，昨日盤中創117元掛牌來天價，為7月8日除息4.3元提前熱身；佳必琪在外資連日加碼下，創本波反彈新高。

網通設備股方面，剛獲得市場派台鋼集團入主的友訊、友勁展開慶祝行情，股價聯袂亮燈漲停，至於明泰則因佳世達收購時間延長至7月23日，股價跳空上漲4.4%，重返所有均線以上。

大型本國投顧認為，台股近期外在多空消息夾雜，族群漲跌趨向分岐，可優先關注月季線齊揚、技術維持多頭，或股價整理後量價增溫，並有營運正向題材發酵等相關個股。