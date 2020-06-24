檢視上半年行情…中小股 包辦漲幅十大

台股上半年交易即將劃下休止符，截至昨（23）日加權指數下跌3.21%；觀察上半年股價走勢耀眼的個股，呈現「中小型股」火熱當道態勢，這些籌碼輕盈的強勢族群，下半年能否持續表現將視量能與題材而定。

根據統計，台股上半年表現，各類股指數漲跌幅，以造紙漲幅13.27%居冠，百貨上漲9.66%、化學生技醫療上漲5.67%、電機類上漲0.38%。

不過，同時期，玻璃陶瓷、塑膠、鋼鐵、橡膠、運輸、觀光、水泥、金融保險、其他、汽車、電器電纜、紡織纖維、電子、食品、營建等，上半年則是呈現下跌。整體而言，大盤指數上半年下跌3.21%。

進一步觀察上半年股價走勢最佳的前十大個股，傳產明顯優於電子，全數都是股本在50億元以下的中小型股。依漲幅排序，分別為恆大、合一、熱映、瑞基、愛普、中天、高端疫苗、康那香、本盟、亞諾法等，均上漲超過兩倍。

台新投顧副總黃文清表示，短線國際股市震盪，外資買賣動態不定；從技術面觀察，大盤維持反彈格局，昨日收十字K，表示多空力道拉鋸，後續操作上須謹守昨日低點不能被跌破，否則短線上恐進入整理修正。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，今年上半年在新冠疫情干擾下，資本市場走勢動盪，法人、實戶鑑於投資報酬率，資金集中操作中小型股，因其股本小、籌碼輕盈，在不同題材的加持下，吸引買盤進駐、激勵股價上漲。