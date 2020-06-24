下半年IPO 電機、半導體夯

金管會宣布，今 2020年 7 月起，實收資本額達新臺幣 150 億元的上市櫃公司，須揭露英文版重大訊息。這是金管會公司治理藍圖進一步針對外資溝通的更進一步措施。其實國際資本市場在各市場投資已經成常態，在亞洲各國中，2018年12月10日已就亞洲公司治理協會（ACGA）發布「CG Watch 2018」報告評鑑結果，自從澳洲列入排行後，台灣在公司治理評鑑分數列居第五。

2020-06-23 19:45