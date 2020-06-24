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下半年IPO 電機、半導體夯
安永聯合會計師事務所昨（23）日發布2020上半年IPO報告，台灣資本市場共十家企業掛牌，科技業占了五家，籌資金額45.01億元，與去年同期比，籌資額及家數皆銳減，籌資額減幅逾六成。
展望下半年，目前上市櫃有九家企業正申請掛牌，電機、半導體都是熱門題材；但受到疫情影響，可關注生技醫療方面籌資表現。
今年上半年企業掛牌表現，明顯受到新冠肺炎疫情影響，安永報告指出，在上市部分，共有ABC-KY（瑞磁生技）、永固-KY、光隆精密-KY、州巧等四家企業新掛牌，籌資金額15.44億元，與去年同期相比，上市家數減少二家，籌資額減少71.5億元，減幅逾八成以上。
櫃買市場方面，今年上半年有昇佳電子、捷流閥業、三竹資訊、應廣科技、映興電子、山富旅遊等六家公司掛牌，籌資金額29.57億元。
安永審計服務部營運長涂嘉玲指出，下半年共有艾姆勒、匯僑設計、長亨、汎德永業等四家業者正在申請上市。
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