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愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

大摩看祥碩 目標價喊上2,020元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
祥碩總經理林哲偉。報系資料照
祥碩總經理林哲偉。報系資料照

台股千金股不只比「價」，外資圈也愛比千金股「目標價」。繼摩根大通將祥碩喊上1,717元，比下摩根士丹利（大摩）的1,460元，大摩最新報告，再把祥碩拉高到2,020元，成市場對祥碩最高的股價預測，也是矽力被滙豐喊到2,400元後，又一檔千金股被喊逾2,000元。

摩根士丹利指出，蘋果新筆電採用自家晶片，而且比預期更早在明年就量產，將推動祥碩下半年起加速成長。由於Mac用自家晶片，祥碩USB控制器出貨更多，以明年蘋果新筆電有機會出貨500萬台，2021年躍升到1,000-1,500萬台，推算祥碩今、明年來自蘋果的營收比重可分別達10%、15%。

此外，中國加速去美化，日前摩根士丹利掌握飛騰已提早對世芯下單。飛騰同時也採用祥碩的傳輸介面晶片，加上祥碩明年針對PCIe Gen 4推出Packet Switch，平均單價超過100美元，預估祥碩今明年來自中國的收入也大幅成長到15%、20%。

短期來看，摩根士丹利指出，受惠超微將量產B550晶片，祥碩第3季營收將比第2季再成長三成以上。根據超微說法，B550晶片已能取得手，祥碩下半年受益於B550的效益還可能更大。

在三重利多加持，摩根士丹利拉高對祥碩今、明、後年財測，預估EPS分別挑戰31元、44元、53元，目標價衝2,020元。

祥碩 摩根

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