上半年強勢股出爐 中小型股火熱當道

台股上半年交易即將劃下休止符，截至23日加權指數下跌3.21%；觀察上半年股價走勢耀眼的個股，呈現「中小型股」火熱當道態勢，這些籌碼輕盈的強勢族群，下半年能否持續表現將視量能與題材而定。

台股23日開高走低，受美股期指急跌影響，多空激烈交戰，一度翻黑回測10日線，但在IC設計股領軍、台積電穩盤，加上蘋概股翻揚下，大盤仍驚險站上11,600點，終場小漲39點，收11,612點，成交金額放大至2,041億元。

台新投顧副總黃文清表示，短線國際股市震盪，外資買賣動態不定；從技術面觀察，大盤維持反彈格局，23日收十字K，表示多空力道抗衡，後續操作上須謹守23日低點不能被跌破，否則短線上恐進入整理修正，但因傳統旺季即將來臨，長線仍可樂觀看待。

根據統計，台股今年上半年表現中，各類股指數漲跌幅中，以造紙漲幅13.27%居冠，百貨上漲9.66%、化學生技醫療上漲5.67%、電機類上漲0.38%。

不過，同時期，玻璃陶瓷、塑膠、鋼鐵、橡膠、運輸、觀光、水泥、金融保險、其他、汽車、電器電纜、紡織纖維、電子、食品、營建等，上半年則是呈現下跌。整體而言，大盤指數上半年下跌3.21%。

進一步觀察上半年股價走勢最佳的前15檔個股，傳產優於電子，全數都是股本在50億元以下的中小型股，傳產主要分布在生技、紡織、塑膠、觀光等，電子則有IC設計等。

分析這些個股上半年漲幅，恆大、合一、熱映、瑞基、愛普、中天、高端疫苗、康那香、本盟、亞諾法、南緯、合世等，均上漲超過兩倍。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，今年上半年在新冠疫情干擾下，資本市場走勢動盪，法人、實戶鑑於投資報酬率，資金集中操作中小型股，因其股本小、籌碼輕盈，在不同題材的加持下，吸引買盤進駐、激勵股價上漲。

這些走勢亮眼的中小型股，上半年漲幅耀眼，下半年走勢備受關注，未來股價能否續強，需視是否有利多題材刺激而定；不過，若台股下半年多頭啟動新一波攻勢，市場資金仍有機會持續進駐中小型股身上。

法人表示，5、6月向來是「五窮六絕」產業淡季，但部分個股的5、6月業績已出現淡季不淡情形，對於下半年傳統旺季效應，預期有機會出現加乘效果，在現階段盤勢震盪之際，強勢股仍可望相對抗跌有撐。