台股開高震盪走低 三大法人買超34億元

台股今（19）日開高震盪走低，終場小漲39.43點，收在11,612.36點。統計三大法人買超34.01億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超38.10億元，外資自營商賣超0.04億元，投信賣超2.1億元，自營商（自行買賣）買超0.22億元，自營商（避險）賣超2.2億元，合計三大法人買超34.01億元。

美股昨夜開低走高，台股今日在權值股領頭上漲下，指數一度漲逾百點，不過盤中受到白宮貿易顧問納瓦羅指出與中國的貿易協議結束了，市場不安情緒再起，道瓊指數期貨走跌、亞股也應聲翻黑，其後又隨著川普在推特上發文澄清，台股再度翻紅，終場上漲39.43點，收在11,612.36點，成交量達2,041.48億元。