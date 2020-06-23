台股漲39.43點收復11,600點 三大法人買超34.01億

台股今（23）日開高震盪，早盤最高衝達11,679.4點，但也曾翻黑下探至11,530.85點，權王台積電、鴻海收紅，股王大立光則是下跌，指數終場以11,612.36點作收，上漲39.43點，成交量2,041.48億元；三大法人買超34.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超38.1億元，投信賣超2.1億元，自營商賣超（合計）1.98億元，其中自營商（自行買賣）買超0.22億元，自營商（避險）賣超2.2億元。

台股今日以11618.42點開出，早盤由權值股領軍，指數一度上漲逾百點，聯發科早盤挑戰600元，一度衝達594元，可惜終場收黑以574元收盤，大立光開高走低，收在4,010元，下跌0.24%，蘋果WWDC全球開發者大會登場，帶動蘋概股表現，台積電收紅，鴻海上演股東會行情，收上80元大關上，以80.2元作收，大盤終場收11,612.36點，漲幅0.34%。